Майнинг не включат в преференциальный режим в ДФО и Арктике

Замминистра финансов Иван Чебесков в феврале говорил, что объем операций с криптовалютами в России достигает около 50 млрд руб. в день, или более 10 трлн руб. в год. По данным Госдумы, более 190 тыс. майнеров цифровой валюты работают в России незаконно. Весной в Госдуму поступил пакет из трех законопроектов, подготовленных правительством на базе концепции Центробанка и направленных на создание инфраструктуры для оборота цифровых активов, формулировку базовых правил и границ дозволенного для участников рынка.