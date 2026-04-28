Набиуллина: решения по ключевой ставке принимаются не автоматически

Глава Банка России Эльвира Набиуллина дала понять, что каждое решение по ключевой ставке принимается советом директоров отдельно, а не по заранее заданному шаблону.
«Это действительно требует очень тщательного анализа со стороны наших экспертов, со стороны наших сотрудников. И наши решения — они не автоматические. Хотя иногда может кому-то показаться со стороны, что это так», — уточнила глава Центробанка.
Напомним, что 24 апреля совет директоров Центробанка снова собрался, чтобы решить судьбу ключевой ставки. На этот раз интриги тоже практически не было. Большинство аналитиков прогнозировало, что ставку опустят еще на полпроцента — до 14,5% годовых. Именно это решение и было принято по итогам голосования.
При этом Эльвира Набиуллина предупредила, что регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки уже на следующем заседании. Она пояснила, что динамика инфляции и инфляционные ожидания будут главными факторами при выборе дальнейшего шага.