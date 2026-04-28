В Красноярском крае прошла 14-я военно-спортивная игра «СПЕЦНАЗ-ЮНИОР»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский свинокомплекс Сибагро стал партнером военно-спортивная игры «СПЕЦНАЗ-ЮНИОР», которая прошла в поселке Маганск Красноярского края, на базе местной средней школы.
Участие приняли 33 команды — всего около 400 человек — дошколята, школьники, студенты техникумов и Красноярского государственного аграрного университета.
Участники соревновались на 15 локациях: сборка автомата, минное поле, бег в противогазе, «ремонт» БТРа, стрельба, разжигание костра, строевой шаг с песней. В финале прошли показательные выступления кинологов, пожарных и учебный бой от участника СВО в отпуске. На обед всем командам выдали солдатскую кашу из полевой кухни.
Студент первого курса КрасГАУ Дмитрий Серебренников, участник игры:
«Я участвую уже третий раз. Всегда куча впечатлений, здорово поработали командой, много интересных испытаний, к концу игры даже немного устали. Большое спасибо организаторам, классно что такие мероприятия поддерживают большие компании, такие как “Сибагро”. Они партнеры нашего университета и не только помогли нам с экипировкой для участия в игре, которая к стати нам очень пригодилась, ведь погода была на полигоне дождливой. А еще они предоставили призы для всех победителей».
Сергей Симонов, директор Маганской средней школы, бывший спецназовец внутренних войск, организатор игры:
«Необходимо подчеркнуть необходимость военно-патриотической работы с молодёжью. В образовании мы не должны ни одного дня пропускать и упускать идеологическую работу. Наша школа нашла такую форму воспитания: военно-патриотическая спортивная игра. Начинали игру всего три команды. Сегодня участвуют тридцать три из разных городов края».
По итогам соревнований определили три лучшие команды в каждой возрастной группе (детские сады, школы, училища и техникумы). Победители получили кубки и наборы мясных деликатесов от «Сибагро».
