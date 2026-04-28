Четвертое место в России по плодам и ягодам заняла Волгоградская область

Волгоградская область уверенно заявила о себе на рынке фруктов и ягод. По итогам 2025 года регион занял почетное четвертое место в Российской Федерации по производству этой продукции, а в Южном федеральном округе и вовсе оказался на втором месте. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на Волгоградстат.
Валовой сбор плодов и ягод достиг 238 тысяч тонн. Это более чем в два раза превышает показатели 2024 года, демонстрируя колоссальный рост и эффективность работы местных аграриев. Настоящим локомотивом в этой сфере стал Городищенский муниципальный район, который показал себя как безусловный лидер по производству плодово-ягодных культур в регионе.
Основную долю в этом урожае занимают семечковые культуры — на них приходится целых 77% от общего объема. В 2025 году аграрии собрали 184 тысячи тонн семечковых, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Но не только яблоки и груши радуют урожаем: выросли и объемы производства ягодников, косточковых и орехоплодных культур.
Средняя урожайность с одного гектара по всем категориям хозяйств составила 215,4 центнера, что на 63% выше, чем в 2024 году. Особенно отличились сельскохозяйственные организации, где с каждого гектара убрали в среднем 346,7 центнера плодов и ягод.