Жители края стали реже обновлять гардероб

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В марте жители региона меньше покупали непродовольственных товаров. Магазины одежды отмечают, что жители края стали реже обновлять гардероб, что привело к снижению выручки у некоторых местных производителей.

Источник: НИА Красноярск

Так, компания по пошиву тёплой одежды и экипировки отметила существенное падение спроса в феврале по сравнению с прошлым годом — как в рознице, так и на онлайн-площадках. Дополнительное давление создают китайские продавцы на маркетплейсах, предлагающие товары по более низким ценам.

Охлаждение розничного рынка коснулось и онлайн-торговли. Представитель одного из маркетплейсов сообщил о сокращении числа заказов в январе-марте на 5−7% год к году. Наиболее заметен спад в категории крупных покупок товаров длительного пользования — крупногабаритной техники и мебели, сообщает Отделение Красноярск Сибирского ГУ Банка России.

При этом в крае продолжает расти сегмент фастфуда и готовой еды из заведений быстрого обслуживания и супермаркетов. Популярные сети пиццерий и японской кухни отмечали, что спрос на доставку в период весенних праздников был выше обычного. Крупные рестораторы открывают новые точки в современных форматах, что увеличивает поток гостей.

При этом, владельцы небольших заведений все чаще заявляли о растущих издержках, низком спросе и принимали решение о продаже бизнеса.

Туристическая активность красноярцев остаётся высокой. Продажи путевок в страны Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам) в феврале — марте были выше, чем год назад. В то же время из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке наблюдается спад ранних бронирований туров на лето в сравнении с прошлым годом.