Нацбанк представил первые отчеканенные в Беларуси памятные монеты

Ранее все памятные и инвестиционные монеты Беларуси, в том числе из драгоценных металлов, выпускались по заказу Нацбанка за границей. Металл для выпуска монет из серебра или золота также закупался за пределами страны.
Однако в августе 2025-го гомельское предприятие «Кристалл», которое занимается обработкой драгметаллов, после модернизации выпустило свою первую золотую монету под названием «Славянка». Теперь начали чеканить и памятные монеты.
Так, первые памятные монеты «Минский тракторный завод. 80 лет» были отчеканены на гомельском предприятии и выпущены в обращение 22 апреля.
Монета изготовлена из серебра, ее номинал — 20 рублей, также изготовлена нейзильберовая монета номиналом 1 рубль. Нейзильбер представляет собой коррозионно-стойкий сплав меди с никелем и цинком, напоминающий серебро и впервые используется при чеканке белорусских монет.
Как рассказал журналистам замначальника управления организации кассовых операций главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Беларуси Олег Филиппов, данная монета выпущена тиражом 2 тысячи серебряных и 3 тысячи нейзильберовых памятных монет.
По его информации, на реверсе изображен трактор, который был выпущен МТЗ в 1925 году.
«Мы сотрудничали с тракторным заводом по выбору объектов для отображения. Это было из предложение, мы поддержали», — добавил он.