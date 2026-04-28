Шалабаев: за каждым результатом — ещё одно качественное изменение в Нижнем Новгороде

Глава города представляет отчет о деятельности мэрии в 2025 году.

Источник: Время

Отчет о деятельности мэрии в 2025 году представляет депутатам Гордумы Нижнего Новгорода глава города Юрий Шалабаев 28 апреля.

Он отметил, что «каждый показатель — это очередное качественное изменение в нашем городе».

По словам Шалабаева, на протяжении последних 6 лет администрация системно работает над тем, чтобы Нижний Новгород развивался как современный мегаполис и при этом как родной город для каждого.

«2025 год в этом смысле не стал исключением, — заявило градоначальник. — Мы также создавали новые благоустроенные пространства, модернизировали объекты городского хозяйства, возводили жилые дома и школы, строили спортивные и детские площадки».

Мэр добавил, что в своём докладе хочет осветить общие достижения и успехи в ключевых направлениях.

Он констатировал, что 2025 год стал периодом некоторого «охлаждения» экономической активности.

«Нам удалось обеспечить лидирующие позиции по основным показателям социально-экономического развития. Мы по-прежнему входим в первую пятерку среди крупных городов по объемам производства и инвестиций, уровню средней заработной платы и безработицы», — подчеркнул мэр.

По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос на более чем 8%, уровень средней зарплаты — почти на 13%, а оборот розничной торговли — почти на 15%.

По словам Юрия Шалабаева, только на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов за это время было направлено 35 млрд рублей, что сопоставимо с объемом всей расходной части бюджета 6 лет назад.

«Рассчитываем, что по итогам года мы будем в тройке городов-лидеров по данному показателю», — заключил глава города.