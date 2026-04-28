Нацбанк представил самую большую монету Беларуси

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Национальный банк Беларуси представил уникальную памятную серебряную монету «Кітайскі каляндар», передает корреспондент Sputnik.
Монета имеет нестандартную двенадцатиугольную форму, ее вес составляет полтора килограмма, диаметр — 16 сантиметров.
Изготовлена монета из серебра 999-й пробы, номинал — одна тысяча белорусских рублей. Однако стоит она в 23 раза дороже номинала — 23 тысячи рублей.
Всего изготовлено 500 экземпляров таких монет. Они были выпущены в обращение 23 апреля.
Замначальника управления организации кассовых операций главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Беларуси Олег Филиппов рассказал журналистам, что монеты такой формы еще не выпускались.
«Если проанализировать мировой рынок нумизматики, вы убедитесь, что таких монет практически не существует. В таком размере, все-таки 160 миллиметров диаметр — это очень много при весе полтора килограмма», — отметил он.
Филиппов также сообщил, что это самая большая монета Беларуси. Ранее самой большой считалась монета, посвященная кресту Ефросиньи Полоцкой, ее вес составлял один килограмм.
«Монета необычна и тем, что использованы технические решения, которые ни один монетный двор до этого не мог сделать. Изготовить монету такой массы, такого диаметра и такого рельефа очень сложно, поэтому их так мало в мире. Есть инвестиционные монеты килограммовые и полуторакилограммовые, но они не такого качества. Здесь же использовано и золочение, и вставки из полудрагоценных камней, и высокий рельеф», — рассказал представитель Нацбанка.
«Начиная с 2011 года Национальный банк выпускал в обращение памятные монеты серии китайский календарь. Каждый год мы выпускали монету, посвященную одному символу года по китайскому календарю. И в завершение этой темы мы хотели сделать монету, которая объединит все эти монеты в одну», — отметил замначальника управления.
В продажу эти уникальные монеты уже поступили, несколько из них, по словам Филиппова, уже приобретены.
«Мы уверены, что этот небольшой тираж разойдется в ближайшее время, так как монета носит сувенирную направленность, не привязана к никакой дате. Она будет актуальна, сегодня, завтра и даже через год», — добавил заместитель начальника управления.