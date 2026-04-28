Два проекта АРН вошли в ТОП-10 всероссийской премии «Служение»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве на площадке III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» состоялась церемония награждения лауреатов и победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Всего на премию было подано 63 000 заявок, а в шорт-лист вошли только 110 проектов.
Благодаря народному голосованию от Норильска в финал прошли сразу два проекта Агентства развития Норильска и после экспертной оценки вошли в топ-10 в своих номинациях.
В номинация «Диалог с населением — открытость власти» высокую оценку получил проект «Открытый код будущего: Цифровой диалог о Норильске 2035», который посвящен цифровому двойнику Норильска — интерактивной 3D-карте.
Цель проекта создать открытый диалог власти и населения через внедрение цифровой платформы для управления реновацией арктического города.
Общественно-культурный центр «Башня» вошел топ-10 в номинации «Развитие территории — благополучие жителей». ОКЦ «Башня» разместился в объекте культурного наследия регионального значения 1951 года постройки и сразу же стал самой популярной площадкой для развития, творчества и досуга, сохранив и переосмыслив наследие научно-технической библиотеки. Проект является примером масштабного партнерства Администрации города, Агентства развития Норильска и компании «Норникель».
В АРН отмечают: «Это большая честь для всей команды и высокое признание вклада норильчан в развитие нашего города. Такие награды вдохновляют на новые смелые проекты и инициативы. Благодарим каждого жителя Норильска за включенность и искренний отклик. Это наше общее признание и победа!».
Лично получить премию в Москву были приглашены лидеры проектов директор АРН Максим Миронов и советник Главы города Норильска Елена Лебедева.
Напомним, премия учреждена по поручению Президента России Владимира Путина в 2023 году и направлена на поддержку представителей муниципального сообщества, внесших значительный вклад в развитие территорий и повышение качества жизни жителей.