Глава ЦБ ответила на обвинения в замедлении экономического роста

На прошлой неделе Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку, теперь она составляет 14,5%. Это был пятый раз подряд, когда шаг составил 0,5 б.п. Перед этим глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призывал ЦБ действовать более радикально, не ограничиваясь «маленькими шажками». По его мнению, выход на уровень ключевой ставки 13% к концу года при таком медленном снижении будет недостаточным для придания импульса инвестиционной активности в стране.