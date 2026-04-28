Глава ЦБ ответила на обвинения в замедлении экономического роста

Центробанк иногда обвиняют в намеренном замедлении экономического роста, однако у регулятора нет выбора в условиях высокой инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите», передает корреспондент РБК.
«Иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», — сказала она.
Глава Банка России отметила, что перегрев экономики не всегда ощущается, особенно на уровне отдельных компаний, однако макроданные показывают, что в экономике спрос существенно превышает предложение.
На прошлой неделе Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку, теперь она составляет 14,5%. Это был пятый раз подряд, когда шаг составил 0,5 б.п. Перед этим глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призывал ЦБ действовать более радикально, не ограничиваясь «маленькими шажками». По его мнению, выход на уровень ключевой ставки 13% к концу года при таком медленном снижении будет недостаточным для придания импульса инвестиционной активности в стране.
Президент России Владимир Путин до этого потребовал от правительства и ЦБ объяснения причин отставания макроэкономических показателей от ожиданий. Глава государства констатировал снижение ВВП на 1,8% в первые два месяца года и обратил внимание, что обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство «оказались в минусе». Центробанк при этом ожидает по итогам первого квартала рост ВВП на 1,6%.
Ранее Путин называл снижение темпов роста российской экономики сознательным шагом кабмина и Центробанка, связанным с борьбой с инфляцией. Он также утверждал, что главными задачами для экономического развития являются диверсификация и повышение производительности труда.
