Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЦБ ответила на обвинения в замедлении экономического роста

Центробанк иногда обвиняют в намеренном замедлении экономического роста, однако у регулятора нет выбора в условиях высокой инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите», передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

«Иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», — сказала она.

Глава Банка России отметила, что перегрев экономики не всегда ощущается, особенно на уровне отдельных компаний, однако макроданные показывают, что в экономике спрос существенно превышает предложение.

На прошлой неделе Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку, теперь она составляет 14,5%. Это был пятый раз подряд, когда шаг составил 0,5 б.п. Перед этим глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призывал ЦБ действовать более радикально, не ограничиваясь «маленькими шажками». По его мнению, выход на уровень ключевой ставки 13% к концу года при таком медленном снижении будет недостаточным для придания импульса инвестиционной активности в стране.

Президент России Владимир Путин до этого потребовал от правительства и ЦБ объяснения причин отставания макроэкономических показателей от ожиданий. Глава государства констатировал снижение ВВП на 1,8% в первые два месяца года и обратил внимание, что обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство «оказались в минусе». Центробанк при этом ожидает по итогам первого квартала рост ВВП на 1,6%.

Ранее Путин называл снижение темпов роста российской экономики сознательным шагом кабмина и Центробанка, связанным с борьбой с инфляцией. Он также утверждал, что главными задачами для экономического развития являются диверсификация и повышение производительности труда.

Материал дополняется.

