Вице-президент «Норникеля» Сергей Ткаченко: «Результаты экспедиций СО РАН и компании еще предстоит осмыслить в полной мере»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирске состоялось общее собрание Сибирского отделения РАН и научная сессия, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося ученого, академика Николая Добрецова.
В числе почетных гостей на мероприятии выступил вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко. Он отметил, что участие науки востребовано в разных сферах деятельности компании — металлургии, газодобыче, транспорте, строительстве и многом другом. При этом отдельно следует отметить совместную работу компании и СО РАН в области экологии.
«Наши совместные с Сибирским отделением усилия в сфере экологии особенно важны, поскольку это влияет на условия жизни людей. Работа исследователей со всей Сибири на территориях деятельности компании дала столь богатый и разнообразный материал, что его освоение окончательно не завершено до настоящего момента, и нам еще только предстоит осмыслить его в полной мере. Но можно уверенно сказать, что исследования такого масштаба проводились в современной России впервые», — сказал Сергей Ткаченко.
Напомним, сотрудничество ученых и металлургов началось в 2020 году с Большой норильской экспедиции, направленной на изучение экосистем на севере Красноярского края. В течение трех лет исследователи оценивали состояние почв и многолетнемерзлых грунтов, поверхностных вод и донных отложений, а также флоры и фауны Таймыра.
В 2022 году стартовала Большая научная экспедиция, которая охватила сразу три региона деятельности компании — Красноярский край, Забайкальский край и Мурманскую область. В этот раз ученые СО РАН исследовали экосистемы и биоразнообразие близ предприятий и производств. В общей сложности было изучено 70 тысяч квадратных километров тундры и тайги с целью обеспечить корпоративное управление воздействием на биоразнообразие и разработать программы по его сохранению.