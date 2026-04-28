Премиальный Cadillac Романа Абрамовича продают в Нижнем Новгороде

Несколько премиальных автомобилей выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Авито Авто.
Так, спорткар Porsche 911 Turbo S 2022 года и пробегом всего 873 км продают за 32,6 млн рублей. Отмечается, что салон перешит с использованием алькантары в фирменном цвете Tiffany.
Внедорожник Toyota Land Cruiser 2026 года продают за 30 млн рублей. Представленный экземпляр оснащён бронированием класса BR4: защита охватывает ключевые элементы кузова и салона, включая стекла и внутренние перегородки.
Полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade 2024 года и пробегом 28 000 км продают за 16,666 млн рублей. В салоне — отделка полуанилиновой кожей и алькантарой, мультимедийная система с изогнутой OLED-панелью и аудиосистема AKG на 36 динамиков. Согласно описанию, автомобиль ранее принадлежал предпринимателю-миллиардеру Роману Абрамовичу.
