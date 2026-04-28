«Помним, чтим, бережём историю»: сотрудники СУЭК-Красноярск написали Диктант Победы

День Победы для горняков СУЭК-Красноярск — не просто дата, а живая связь поколений. Фундамент угольных предприятий края закладывали фронтовики, вернувшиеся с войны и поднявшие страну своим трудом. Диктант Победы не единственное патриотическое мероприятие, которое ежегодно поддерживают на предприятиях СУЭК-Красноярск. Волонтеры-угольщики уже раздают коллегам георгиевские ленточки, сотрудники украшают рабочие места в рамках акции «Окна Победы», организуют выставки детских рисунков, а в День Победы вместе со всем городом пройдут с портретами своих героев в «Бессмертном полку», примут участие в памятных митингах, возложении цветов к мемориалам, проведут множество спортивных мероприятий — так нынешнее поколение горняков отдаёт дань уважения тем, кто ценой невероятных усилий обеспечил мирное будущее и промышленную мощь России. Память о героях живёт в сердцах, в ежедневном труде и в готовности беречь историю своей страны.