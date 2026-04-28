«Помним, чтим, бережём историю»: сотрудники СУЭК-Красноярск написали Диктант Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». По данным организаторов, тест на знание истории Великой Отечественной войны написали более 22 тысяч жителей региона на 750 площадках: в школах, библиотеках, музеях и даже на производственных предприятиях.
«Это возможность проверить свои знания по истории Родины и ещё раз обратиться к событиям, которые определили судьбу нашей страны», — прокомментировал итоги акции Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Традиционно к патриотической акции присоединились сотрудники угледобывающих предприятий СУЭК-Красноярск: Бородинского, Назаровского и Березовского разрезов.
«Прямо на рабочем месте проверили свои знания, вопросы с каждым годом всё интереснее. Диктант Победы — это возможность почтить память тех, кто отстоял страну, — поделилась контролёр ОТК Назаровского разреза Евгения Бондарева. — Особенно остро понимаешь важность этого, понимая, что Назаровскому разрезу в этом году исполняется 75 лет, а начинали строить его именно ветераны Великой Отечественной войны. В 50-е годы здесь работало около 800 человек — вчерашние солдаты, офицеры, которые после Победы поднимали страну и наше предприятие. Это они своим трудом заложили ту славу, которую мы сегодня поддерживаем».
«Это важная акция, которая сохраняет историческую память, не даёт нам забыть о страшной трагедии всего человечества, — отмечает главный специалист Бородинского разреза Светлана Курильчик. — Мы чтим, помним, бережём свою историю».
К акции также присоединились ученики Профклассов. ФМ, которые поддержали старших товарищей и писали Диктант вместе с наставниками на производственных площадках. «Мы всем классом участвовали в Диктанте Победы, — рассказывает ученик 9 Профкласса. ФМ школы № 1 г. Бородино Роман Тучин. — Некоторые писали Диктант в школе, а мы с ребятами пришли на разрез к нашим наставникам. Тут особая атмосфера, ощущаешь себя частью большой Компании. Для меня это значимо!».
День Победы для горняков СУЭК-Красноярск — не просто дата, а живая связь поколений. Фундамент угольных предприятий края закладывали фронтовики, вернувшиеся с войны и поднявшие страну своим трудом. Диктант Победы не единственное патриотическое мероприятие, которое ежегодно поддерживают на предприятиях СУЭК-Красноярск. Волонтеры-угольщики уже раздают коллегам георгиевские ленточки, сотрудники украшают рабочие места в рамках акции «Окна Победы», организуют выставки детских рисунков, а в День Победы вместе со всем городом пройдут с портретами своих героев в «Бессмертном полку», примут участие в памятных митингах, возложении цветов к мемориалам, проведут множество спортивных мероприятий — так нынешнее поколение горняков отдаёт дань уважения тем, кто ценой невероятных усилий обеспечил мирное будущее и промышленную мощь России. Память о героях живёт в сердцах, в ежедневном труде и в готовности беречь историю своей страны.