Эксперт назвал Арктику оптимальной площадкой для производства СПГ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российская Арктика обладает рядом преимуществ для производства сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказал доктор экономических наук Алексей Фадеев.
По словам эксперта, ключевым фактором является климат. Для сжижения газа требуется температура около минус 163 градусов, и холодные условия Арктики позволяют снизить затраты на производство по сравнению с жаркими странами.
Еще одним преимуществом Фадеев назвал значительные запасы газа — как на суше, так и на арктическом шельфе, пишет ИА «Север-Пресс».
Также важную роль играет логистика. Северный морской путь обеспечивает удобную и относительно быструю доставку продукции на мировые рынки.
