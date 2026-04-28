Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал Арктику оптимальной площадкой для производства СПГ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российская Арктика обладает рядом преимуществ для производства сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказал доктор экономических наук Алексей Фадеев.

Источник: НИА Красноярск

По словам эксперта, ключевым фактором является климат. Для сжижения газа требуется температура около минус 163 градусов, и холодные условия Арктики позволяют снизить затраты на производство по сравнению с жаркими странами.

Еще одним преимуществом Фадеев назвал значительные запасы газа — как на суше, так и на арктическом шельфе, пишет ИА «Север-Пресс».

Также важную роль играет логистика. Северный морской путь обеспечивает удобную и относительно быструю доставку продукции на мировые рынки.

16+

