В Минтранспорта объяснили задержку запуска вагонов Stadler

В пилотном режиме на сегодняшний день у нас вагоны Stadler прошли работу. Выявили ряд технических вопросов, замечаний со стороны эксплуатанта. Компания Stadler обязалась их устранить, и в ближайший месяц буквально мы планируем их уже принять в производство и запустить по маршруту.