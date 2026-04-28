Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтранспорта объяснили задержку запуска вагонов Stadler

Вице-министр транспорта Дамир Кожахметов сообщил, что вагоны Stadler уже прибыли в Казахстан, и после устранения технических замечаний их планируют запустить на маршруты в ближайший месяц, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Судьбой вагонов Stadler, которые должны были быть поставлены, поинтересовались журналисты. Спикер подтвердил, что они уже прибыли в Казахстан, и в следующем месяце планируется их запуск.

В пилотном режиме на сегодняшний день у нас вагоны Stadler прошли работу. Выявили ряд технических вопросов, замечаний со стороны эксплуатанта. Компания Stadler обязалась их устранить, и в ближайший месяц буквально мы планируем их уже принять в производство и запустить по маршруту.

озвучил Дамир Кожахметов

О планах по обновлению парка вагонов сообщалось еще в ноябре 2025 года.