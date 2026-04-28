Орешкин рассказал, как санкции отразились на внешней торговле России

Санкции помогли России выстроить новые финансовые механизмы, а валюты стран G7 в результате были вытеснены из внешней торговли страны. Об этом в ходе выступления на 2-м открытом диалоге «Будущее мира. Новая площадка глобального роста» на площадке национального центра «Россия» заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Он рассказал, что в 2021 году 76% внешнеэкономического оборота России проходило в валютах стран G7. Потом ситуация изменилась. По итогам 2025 года 85% внешней торговли обслуживалось российскими рублями или валютами стран БРИКС. Валюты стран «Большой семерки» были полностью вытеснены.
«В 2022 году страны Запада, решив оказать негативное давление на нашу страну, ввели большое количество санкций на российский финансовый сектор, запретили работу систем Visa и Mastercard в нашей стране, приняли много решений в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну. В реальности эффект оказался другой: Россия перестала оплачивать дорогие услуги западной системы и выстроила новые механизмы», — сказал он.
Орешкин добавил, что объем внешней торговли России сегодня находится примерно на том же уровне, что и в 2020—2021 годах.
На прошлой неделе Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России. Под ограничения, в частности, попали еще 46 судов, которые Брюссель связывает с теневым флотом России, банки, предприятия энергетического сектора, два порта и физические лица. 21 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что ЕС уже обсуждает 21-й пакет санкций.
В марте 2026 года США временно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал это одним из шагов по укреплению стабильности на мировых энергетических рынках. 17 апреля США выдали новую лицензию, до 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте, комментируя решение Белого дома, заявил, что интересы Москвы и Вашингтона в данном случае ситуативно совпали.
Летом 2025 года Песков говорил, что экономика России функционирует под огромным количеством рестрикций. За время их действия страна успела выработать «определенный иммунитет».
Президент России Владимир Путин в 2023 году заявлял, что страна преодолела все проблемы, которые возникли после введения санкций, и начала следующий этап развития.
