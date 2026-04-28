Эксперт Маликов объяснил, почему поколение зумеров предпочитает рынки и ресейл

Молодежь демонстрирует новую модель потребления, отказываясь от вещей из масс-маркета.

Падение качества товаров в привычных всем магазинах, рассчитанных на массового покупателя, становится причиной сокращения продаж. Молодежь (поколение зумеров) все чаще отказывается от покупок в масс-маркете, делая выбор в пользу качества и разумного потребления. Об этом в интервью РИАМО рассказал предприниматель, эксперт в области малого и среднего бизнеса «Опоры России», эксперт в области промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Молодежь демонстрирует блестящую экономическую интуицию, массово перенося спрос на вещевые рынки, винтажные барахолки и ресейл. Это не признак нищеты, а рациональная смена потребительской парадигмы. Масс-маркет предлагает конвейерную унификацию по завышенным ценам, тогда как рынки дают максимальную потребительскую ценность за минимальные деньги», — объяснил специалист.

Молодые люди выбирают винтажную одежду не только чтобы выделяться на общем фоне. Зачастую такие товары отличаются более высоким качеством и при это гораздо дешевле стоят. А покупка вещей, бывших в употреблении, но не сильно ношенные — это, прежде всего, рациональный подход. Таким образом молодой потребитель перестает быть главной целевой аудитории масс-маркета, больше ориентируясь на барахолки, рынки и ресейл.

