В квизе «От Саян до Арктики» к 95-летию Енисейского пароходства приняли участие 47 команд

Два часа игры-разговора о Красноярском крае, людях, связанных с регионом и, конечно, о главной реке — Енисее.
«Квиз хорошо сделан, очень понравилось, было не скучно. Интересно было узнать про Енисейское пароходство, хотя думали будут сложные вопросы про историю. Но в итоге большинство заданий построены именно на логике. Все факты ты узнаешь в процессе и остаётся только правильно их разгадать, сопоставить и получить ответ», — поделилась впечатлениями игрок команды «Понаехавшие».
Участники прошли семь раундов с разными механиками: текст, картинки, музыка, ребусы. Специальных знаний не требовалось, только общая эрудиция. Курсанты Красноярского института водного транспорта и Красноярского техникума транспорта и сервиса организовали локации-активности, где все желающие могли научиться вязать морские узлы и передавать слова флажковой азбукой.
В итоге призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Инквизиция», второе — «Александр Грей» и третье «Сколиоз и отвага». Победители получили в подарок фирменные рюкзаки с символикой компании «Норникель-Енисейское речное пароходство», а также подарочные корзины с разными деликатесами.
«Игра очень интересная. Мы, конечно, эрудированные, но и готовились немного. Справились отлично — очень довольны результатом», — рассказали после награждения участники команды-победителя «Инквизиция».
Отметим, это было первое городское мероприятие в формате квиз от «Енисейского речного пароходства» подразделения компании «Норникель». Повод особенный — 95 лет пароходству — главному перевозчику жизнеобеспечивающих грузов по водным путям бассейна реки Енисей и признанному лидеру отрасли.
«Получилось замечательное мероприятие. Такие встречи не только дарят живое общение, но и позволяют по-новому взглянуть на историю того места, где мы живем. Мы рады, что через игру поделились небольшой частью 95-летней историей пароходства. Приглашаем всех присоединяться к нашим мероприятиям. В июле пройдёт День речника, о котором мы еще обязательно расскажем подробнее», — отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике Евгений Мызников.