Без табу на б/у. «Вторичка» идет в наступление на рынке недвижимости

По словам эксперта, на текущий момент в Ульяновске наблюдается сокращение ценового разрыва между первичным и вторичным жильем. «Если в 2024—2025 годах разница в цене за квадратный метр могла достигать 40−50 процентов, то в первом квартале 2026 года “вторичка” начала понемногу догонять новостройки. В начале года цены на вторичном рынке Ульяновска выросли почти на четыре процента, в то время как новостройки прибавили менее трех процентов. Ульяновск остается одним из самых доступных городов России (в топ-5 по стране), где средняя цена квадратного метра на вторичном рынке колеблется в районе 90−95 тысяч рублей, тогда как ведущие застройщики города (DARS, “Железно”, MN Group) предлагают лоты значительно дороже», — объясняет Александр Диков.