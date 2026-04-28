20 млн рублей выделили на проект реконструкции дороги Нижний Новгород — Кстово

Конкурс на разработку проекта реконструкции участка дороги Нижний Новгород — Кстово объявили в Нижегородской области — на эти цели власти направят почти 20,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Речь идет о региональной трассе, которая проходит по территории Кстовского района и Нижнего Новгорода. Подать заявки на участие компании смогут до 14 мая 2026 года. Итоги конкурса планируют подвести 19 мая. Заказчиком выступает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и подготовить полный пакет проектной документации для будущей реконструкции трассы. Обязательное условие — подтвержденный опыт аналогичных работ. При этом часть работ — не менее 40% от стоимости контракта — должна быть передана субподрядчикам из числа малого бизнеса и социально ориентированных организаций.