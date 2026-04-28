Решетников описал три главных вызова для экономики России на десять лет

Экономическое развитие России в ближайшее десятилетие будет определяться тремя основными факторами: человеческим капиталом, технологиями и положением страны в мировой экономике. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на «Альфа-Саммите» в ходе дискуссии «Российская экономика через 10 лет», передает корреспондент РБК.
По первому фактору — человеческому капиталу, по словам Решетникова, возникает несколько развилок.
«Первое — это демографические тенденции, понятно что растет продолжительность жизни, происходит старение населения. Это абсолютно другая демография, запрос к пенсионной системе, какие будут коэффициенты замещения, какой будет спрос», — сказал он.
В связи с тем, что во многом спрос старшего поколения определяет структуру экономики, крайне важно обеспечить рост доходов, подчеркнул министр.
«Одновременно тут совсем другие запросы на систему здравоохранения, на услуги социального ухода, фармацевтику, на долгую и активную жизнь. Это все формирует мощный структурный сдвиг в экономике», — пояснил Решетников.
Вопрос, что будет с рынком труда, во многом связан с производительностью, продолжил министр.
«Мы много этим сейчас занимаемся. Понимаем, что надо отходить от поддержки низкопроизводительных рабочих мест, сейчас потихоньку этот тренд разворачивается. Это должно сопровождаться роботизацией, искусственным интеллектом, развитием технологий», — сказал Решетников.
Однако дело не только в этом, зачастую большой вклад дают организационные изменения, такие, как появление платформенной экономики, отметил глава Минэкономразвития.
Экономический рост, по его словам, также будет сложно обеспечить без миграции.
«Нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в стране кадров, которые нам нужны, это тоже вызов», — сказал Решетников.
Второй большой вызов — технологии, продолжил глава Минэкономразвития. Он отметил обострение конкуренции, ограничения доступа к технологиям и их дороговизну.
«Только очень крупные экономики могут себе это позволить. Перед нами стоит необходимость приоритизации — куда будет развиваться, куда будем вкладывать. Это серьезный вызов», — добавил министр.
Третьим определяющим экономическое развитие фактором он назвал положение России в мировой экономике. В этом контексте крайне важно продолжать интеграционные процессы, которые власти осуществляют в последние четыре года, и оставаться открытой экономикой, формировать стратегические альянсы, цепочки добавленной стоимости, подчеркнул Решетников.
«При этом зачастую нам придется формировать их со странами, которые не имеют супер-передовых технологий, но нам надо будет договариваться, разрабатывать. Спрос на наше присутствие, наш бизнес и технологии точно есть, но надо к этому трепетно относиться, потому что шанс произвести первое впечатление дается только один раз», — заключил глава ведомства.