Сила в единстве, рекорды — в труде: в Бородино прошла спартакиада угольщиков Красноярского края

Спорт в компании СУЭК-Красноярск давно является не просто элементом корпоративной жизни, а подлинной традицией, сплачивающей тысячи сотрудников разных предприятий. Регулярные спартакиады, турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и лёгкой атлетике — лишь часть системной работы по популяризации здорового образа жизни. Совсем скоро лучшие спортсмены предприятий СУЭК-Красноярск представят Красноярский край на Всероссийском этапе фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, подтверждая высокий статус регионального лидера в корпоративном спорте. Такие проекты раскрывают таланты сотрудников, служат примером для всего региона, вносят вклад в развитие массового спорта и укрепление престижа здоровой, активной нации, где сила — в единстве, а единство рождается в труде и честном спорте.