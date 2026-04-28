Набиуллина: в современной России никогда не было такого дефицита кадров

Банк России в текущих условиях внимательно следит за состоянием рынка труда.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина отметила, что современная Россия еще никогда не жила «в таком дефиците кадров». Это оказывает влияние на экономическую ситуацию и на решения по денежно-кредитной политике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Банк России в текущих условиях внимательно следит за состоянием рынка труда, приветствует более оперативную публикацию данных по этому сегменту для принятия решений по денежно-кредитной политике, сказала она.

«Особенность ситуации сейчас — это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение, — подчеркнула Набиуллина. — Здесь, конечно, если бы были более оперативные данные, нам бы это сильно помогло».

Напомним, о кадровом дефиците говорили представители сельскохозяйственной отрасли, индустрии гостеприимства. Глава рыбоперерабатывающей группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич признал, что из-за дефицита работников компания стала завозить рабочих из Индии. Об этом же говорила исполнительный директор регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Вера Ярмолюк.

Заместитель руководителя образовательно-научного кластера БФУ им. И. Канта «Институт управления и территориального развития», доктор педагогических наук Варвара Алтунина в интервью «Новому Калининграду» рассказывала, что связанный с демографией дефицит кадров является серьезной проблемой в достаточно длительной перспективе, его прогнозируют вплоть до 2036-го года.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Калининградской области сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — официальное число зарегистрированных безработных составляло 1552 человека. При этом на официальном портале «Работа в России» на октябрь 2024 года было размещено 14000 вакансий.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
