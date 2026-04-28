Лесоохотничьи хозяйства ЛНР будут с новой техникой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» Луганская республика получила еще 16 единиц спецтехники и лесохозяйственного оборудования, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
«В ЛНР поступило три единицы специализированной техники (тракторы) и 13 единиц лесохозяйственного оборудования, а именно: пять плугов противопожарных, два комбинированных лесных плуга, две бороны дисковые навесные с прикатывающим катком, три плуга лесных легких и плуг трехкорпусный навесной с предплужниками», — проинформировали в ведомстве.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
