1000 километров труб заменили в Нижнем Новгороде за пять лет

В Нижнем Новгороде за пять лет заменили 1000 километров труб — теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Только в 2025-м обновили 145 километров коммуникаций, из которых 125 пришлись на теплотрассы и почти 20 — на водопровод и канализацию. Об этом 28 апреля рассказал глава города Юрий Шалабаев, отчитываясь перед депутатами Гордумы.