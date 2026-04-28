1000 километров труб заменили в Нижнем Новгороде за пять лет

В Нижнем Новгороде за пять лет заменили 1000 километров труб — теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Только в 2025-м обновили 145 километров коммуникаций, из которых 125 пришлись на теплотрассы и почти 20 — на водопровод и канализацию. Об этом 28 апреля рассказал глава города Юрий Шалабаев, отчитываясь перед депутатами Гордумы.
По его словам, количество технологических сбоев на инженерных сетях в прошлом году сократилось на 22% по сравнению с годом ранее. Жители стали реже мёрзнуть зимой и реже сидеть без воды — это главный результат масштабной замены изношенных труб.
В 2025 году в Нижнем Новгороде завершили строительство трёх автоматизированных котельных — на улицах Большие Овраги, Дальней и Украинской. Это повысило надёжность теплоснабжения существующих домов и соцобъектов, а также создало задел для подключения новостроек на соседних территориях.
Кроме того, завершили первый этап реконструкции Нижегородской станции аэрации — крупнейшего очистного сооружения во всём регионе. Там обновили почти половину всех объектов.
Отдельная история — водоснабжение активно застраиваемых посёлков Ольгино и Новинки. Там проложили 9 километров магистральных сетей, что позволило снять нагрузку со старых труб и обеспечить водой будущие микрорайоны. Сейчас стартовал второй этап: планируется построить ещё 16 километров сетей водоотведения и две насосные станции.