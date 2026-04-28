Пермяки могут попробовать услуги Билайна всего за 250 рублей в месяц

«Мы продолжаем добавлять новые “фишки” для клиентов, которые действительно пригодятся в повседневной жизни. С середины апреля в состав тарифов были включены ИИ-токены — это современный и удобный способ получать доступ к возможностям нейросетей. Пользователям обновленной подписки bee каждый месяц автоматически начисляются 300 токенов. Тратить их можно через “Нейрочат” в приложении Билайна и веб-версии сервиса. Например, создавать иллюстрации, анимированные ролики, восстанавливать чёткость старых или размытых фотографий, а также обращаться к нейросетям с разными вопросами и быстро получать развернутые ответы на них», — уточняет директор Пермского отделения Билайна Станислав Пыхтин.