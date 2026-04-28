Как получить 151 тысячу на погребение в Казахстане

Специалисты разместили публикацию, в которой отмечено, куда обратиться и какие документы подготовить, чтобы получить помощь от государства и не упустить важные детали при подаче заявления.
Известно, что выплата на погребение выплачивается как разовая денежная помощь, которую государство или пенсионный фонд выплачивает, чтобы частично покрыть расходы на похороны.
Стоит уточнить, что единовременная выплата на погребение выплачивается из двух основных источников:
- Государственный бюджет. Если умерший был пенсионером или получателем социальных пособий.
- Пенсионные накопления. Если у умершего были пенсионные накопления, выплата производится за счет этих средств.
Оформить выплату с государственного бюджета можно через:
- ЦОН.
- Онлайн, через портал электронного правительства.
- В проактивном формате.
Что касается выплат с пенсионных накоплений, то необходимо обращаться в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).
Есть также моменты о том, кто может обратиться в ЦОН для получения выплаты. Это лица, осуществлявшие погребение и представители (по доверенности).
Далее отмечено о том, какие необходимы документы.
- Удостоверение личности заявителя. Если погребение организовывало юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — нужно предоставить регистрационные документы (свидетельство о регистрации или патент).
- Сведения о смерти или документ, подтверждающий факт смерти. Если он выдан в другой стране, он должен быть заверен апостилем.
