БЕЛАЗ создал совместную компанию с айтишниками и структурой Ростеха

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Совместное предприятие «РОБЛЕКС» начало работу в Москве, сообщила пресс-служба БЕЛАЗа.
Новая компания — это совместный проект БЕЛАЗа, российского «РТ-Развитие бизнеса» (управляет госкорпорацией «Ростех») и IT-бизнеса «ИнДев Солюшенс».
«Главная цель “РОБЛЕКС” — интеграция в горнодобывающую отрасль комплексных решений в области водородных и беспилотных карьерных самосвалов», — пояснили в пресс-службе.
Также новая организация займется созданием инфраструктуры, адаптацией IT-решений, сервисным сопровождением. Как ожидается, новый проект позволит уменьшить углеродный след и повысить уровень безопасности на карьерах.
Техника БЕЛАЗ на данный момент — это основа парка карьерных самосвалов на различных открытых разработках полезных ископаемых в России. Ранее Sputnik публиковал репортаж со одного из месторождений, где работают белорусские грузовики.
«ИнДев Солюшенс» — белорусская IT-компания, которая занимается как разработкой программного обеспечения, так и проектированием, созданием и аттестацией систем защиты информации. Ранее эта организация уже сотрудничала с БЕЛАЗом в разработке софта для диспетчеризации и управления роботизированными карьерными самосвалами.
«РТ-Развитие бизнеса» занимается инвестициями как в России, так и за ее пределами. В портфеле компании уже есть проекты в горнодобывающей сфере.