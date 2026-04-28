Программу реновации жилищного фонда утвердили в Алматинской области

Цель Программы — снижение морального и физического износа объектов реновации, ликвидация аварийного (ветхого) жилищного фонда, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению показателей обеспеченности граждан жильем и устойчивому развитию территории с учётом экономических, социальных и иных общественных интересов, формированию благоприятной среды для проживания и благоустройству территории, а также созданию нового, современного облика города Конаев и районов Алматинской области.
Задачи Программы:
- улучшение жилищных условий граждан путем реновации аварийного (ветхого) жилищного фонда на территории города Конаев и районов Алматинской области с учётом степени износа;
- строительство энергоэффективных многоквартирных жилых домов и снижение расходов на их эксплуатацию;
- привлечение частных застройщиков для освоения территорий реновации, развитие механизмов привлечения внебюджетных средств в строительство;
- создание благоприятных условий для привлечения инвесторов посредством формирования стартовых площадок;
- координация работ по комплексной застройке земельных участков на территориях, подлежащих реновации;
- формирование благоприятного инвестиционного климата в сфере жилищного строительства и территориального развития.
Срок реализации Программы — до 2030 года, в результате чего планируется сократить количество аварийного (ветхого) жилого фонда в области.
Перечень объектов, подлежащих реновации, сроки и очередность определяются местным исполнительным органом (МИО).
Как показал анализ ситуации, на территории Алматинской области насчитывается всего 2 361 многоквартирных жилых домов, из которых 12 признаны аварийными, а 408 — ветхими.
Ветхими признаны:
- в городе Алатау — 109 домов;
- в Жабылской области — 35 домов;
- в Илийском районе — 23 дома;
- в Карасайском районе — 173 дома;
- в Талгарском районе — 68 домов.
Согласно вновь утвержденному организационному плану мероприятий (дорожной карте) на 2025−2029 годы количество аварийных многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу, по годам планируется следующим образом:
Конаев.
- 3 дома в 2025 году
- 4 дома в 2026 году
- 2 дома в 2027 году
- 2 дома в 2028 году
- один дом в 2029 году;
Илийский район.
- 3 дома в 2026 году,
- 2 дома в 2027 году,
- 6 домов в 2028 году,
- один дом в 2029 году;
Карасайский район — 1 дом в 2027 году;
Жамбылский район — 2 дома в 2029 году.
В соответствии с Программой под реновацией понимается комплексная застройка исторически сложившихся и утративших привлекательность частей города и районных центров, а также точечный снос аварийных жилых домов в соответствии с проектами детальной планировки, утвержденными МИО.
Снос включает:
ветхие и аварийные жилые дома; индивидуальные жилые дома; дачные участки; гаражные кооперативы. Модернизация инженерных сетей включает: газификацию; водоснабжение; теплоснабжение; электроснабжение; канализацию.
Финансирование проектов Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, привлечения частных инвестиций, в том числе через механизмы государственно-частного партнёрства, займов финансовых институтов, средств субъектов квазигосударственного сектора, включая государственные ценные бумаги, а также доходов от реализации жилых и нежилых помещений в ходе реализации проекта.
Перечень объектов, подлежащих реновации, определяется Администратором с учетом степени износа строительных конструкций жилищного фонда, их соответствия эксплуатационным требованиям, а также мнения собственников жилых помещений на основании заключения экспертной организации. Координацию реализации проектов Программы осуществляет Администратор.
Предусмотрено, что до принятия решения о финансировании проекта собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме на общем собрании принимают решение о проведении работ по реализации инвестиционного проекта реновации.
Собрание созывается по инициативе Администратора, частного инвестора или Уполномоченной организации.
Собрание правомочно при участии не менее двух третей от общего числа собственников квартир и нежилых помещений. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей присутствующих собственников.
Собственники вправе определить инициативную группу для организации собрания посредством письменного опроса.
Указывается, что при отсутствии 100% согласия собственников квартир и нежилых помещений на участие в Программе и взаимодействие с потенциальным инвестором реализация инвестиционного проекта прекращается.
До принятия решения о включении объекта (здания, помещения, жилого дома) в Программу, Администратор совместно с Уполномоченной организацией собирает и анализирует информацию по каждому объекту с учётом экономической целесообразности, особенностей и рисков конкретного участка.
Структурные подразделения местного исполнительного органа, территориальные подразделения центральных государственных органов и филиал НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” по Алматинской области принимают необходимые меры по реализации проектов Программы и по запросам Администратора или Уполномоченной организации предоставляют необходимую информацию, в том числе:
- отделы архитектуры и градостроительства, земельных отношений города и районов — эскизный проект планируемого жилого дома, разработанный и согласованный с инвестором;
- отдел земельных отношений города и районов — выписку из земельного кадастра с указанием смежных земельных участков, необходимых для благоустройства; территориальное подразделение уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами — выписку из земельного кадастра с указанием смежных земельных участков, необходимых для благоустройства;
- по обращению соответствующей организации — выделение земельных участков объектов кондоминиума в рамках Программы в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан;
- Государственная корпорация — информацию о технических характеристиках многоквартирного жилого дома (общая площадь дома, квартир и земельного участка, количество собственников, сведения об обременениях);
- субъекты естественных монополий — технические условия на подключение коммуникаций и информацию о действующей инфраструктуре и возможностях увеличения мощностей и точек подключения к системам водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения;
- все ответственные подразделения и аппараты акимов — оказание содействия в приоритетном порядке при оформлении разрешительной документации в рамках действующего законодательства.
После сбора необходимой информации Администратор или Уполномоченная организация подготавливают информационный документ (досье) по объектам реновации.
Досье размещается в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе акимата города или района.
В целях привлечения потенциальных инвесторов размещенная информация регулярно публикуется в средствах массовой информации.
Инвестор вправе дополнительно запросить в письменной форме необходимую информацию по объекту.
Привлечение частных инвестиций является приоритетной задачей Администратора, Уполномоченной организации и иных исполнительных органов.
В случае выражения заинтересованности инвестор подаёт Администратору или Уполномоченной организации заявку на заключение меморандума (соглашения) о сотрудничестве.
Предоставление жилья.
Жителям аварийных (ветхих) многоквартирных домов разрешается переселение в новые квартиры с большим количеством комнат по сравнению с их прежними аварийными (ветхими) квартирами при условии компенсации разницы в стоимости (доплаты), с целью улучшения их жилищных условий.
Указывается, что для строительства новых многоквартирных жилых домов территория сноса аварийного (ветхого) многоквартирного жилого дома должна быть обеспечена объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с проектом детальной планировки земельного участка, нормативами градостроительного проектирования и иными требованиями, установленными законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В процессе реализации Программы создается комфортная среда для проживания граждан, включая установление дополнительных требований к благоустройству территории, формирование улично-дорожной сети, парковочных мест, тротуаров в зоне фасадов, организацию внутридворовых и квартальных зеленых зон, с обеспечением соответствия нормам законодательства в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Предусмотрено, что для достижения целей Программы Уполномоченная организация может обменивать принадлежащие ей квартиры на квартиры, включенные в объекты реновации, с соблюдением требований данной Программы.
Уполномоченная организация предоставляет владельцам жилья в объекте реновации квартиры с чистовой отделкой, равные по площади квартирам на объекте реновации.
Если на балансе Уполномоченной организации отсутствуют квартиры с равной площадью и чистовой отделкой, она может предложить владельцу квартиру большей площади для обмена при условии компенсации разницы в площади (доплаты).
Обмен осуществляется по балансовой стоимости квартиры, находящейся на балансе Уполномоченной организации.
Распределение квартир производится на основании данных об объекте реновации и списка квартир на балансе Уполномоченной организации, предоставленного этой организацией.