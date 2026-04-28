Новые правила очистки сточных вод обсудили в Нижнем Новгороде

Круглый стол с участием представителей крупнейших водоканалов региона, экологов и профильной ассоциации прошел на станции аэрации в Нижнем Новгороде. Эксперты обсудили необходимость актуализации федеральных требований к качеству очистки сточных вод, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Участники сошлись во мнении, что действующие нормативы во многом избыточно жесткие и зачастую опережают возможности современных технологий. В ряде случаев требования к очищенной сточной воде оказываются строже, чем к питьевой, что вызывает вопросы у специалистов отрасли. По их мнению, нормативную базу необходимо унифицировать и сделать более понятной, а также перейти к технологическому нормированию — с учетом объемов поступающих стоков и возможностей очистных сооружений.
Отдельное внимание уделили взаимодействию с крупными промышленными абонентами. С одной стороны, ужесточение требований к предприятиям может ударить по экономике, с другой — именно несанкционированные сбросы нередко становятся причиной поломок оборудования и сбоев на очистных сооружениях. Эксперты предложили усилить контроль за такими абонентами, увеличить штрафы и упростить использование данных мобильных лабораторий.
Все инициативы зафиксированы в протоколе. Документ направят в федеральные органы власти для дальнейшего рассмотрения.