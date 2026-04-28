ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК

Источник: РБК

Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщает государственное агентство WAM. Это произойдет 1 мая. Это решение «отражает долгосрочное стратегическое и экономическое видение ОАЭ», передает Khaleej Times.

Это решение было принято после пересмотра производственной политики ОАЭ, говорится в материале.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше