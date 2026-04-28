Степашин назвал выход ОАЭ из ОПЕК «нехорошим сигналом»

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) — нехороший сигнал, заявил в эфире Радио РБК президент Российского книжного союза (РКС), бывший премьер-министр Сергей Степашин.
«Ничего хорошего в этом нет», — прокомментировал он решение ОАЭ в эфире программы «Таманцев. В итоге».
Степашин связал выход ОАЭ из ОПЕК с последствиями войны Ирана и США. В их числе — перекрытие Ормузского пролива, от которого Эмираты «несут очень большие потери», а также отток туристов. «Эмираты были подвергнуты серьезным ударам, базы США. Резко сократилось количество туристов, вы знаете. Кстати, там, на всякий случай, 70 тыс. русских проживает, россиян с двойным гражданством», — сказал он.
ОАЭ входят в ОПЕК с 1967 года. Изначально членство оформлялось от имени эмирата Абу-Даби. После официального образования государства ОАЭ в 1971 году, членство было сохранено.
ОАЭ добывает порядка 3 млн баррелей нефти в сутки. В январе 2026 года суточная добыча составила 3,5 млн баррелей, в феврале — 3,39 млн. В марте, на фоне конфликта США и Ирана, добыча сократилась до 2,1 млн баррелей в сутки.
ОАЭ объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в связи с пересмотром производственной политики. По заявлению властей, «это решение соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ и развитию энергетического сектора, включая ускорение инвестиций в отечественное производство энергии, и подтверждает приверженность своей роли надежного производителя для будущего мировых энергетических рынков».
