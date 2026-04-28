450 крыш домов отремонтируют в Петербурге в 2026 году

В 2026 году в Петербурге отремонтируют более 450 крыш домов, включая жесткие и мягкие. И каждая из них потребует особого подхода, поскольку имеет свою специфику. Ожидается, что специалисты применят новые технологии, чем помогут защитить жилые здания от протечек и других дефектов. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.
— Мы последовательно наращиваем объемы капитального ремонта мягких кровель. Так, в 2025 году в порядок привели 144 кровель, в 2026 году план — уже 180. Но главное — не только рост количества, но и повышение качества. Новая технология позволит существенно снизить риск протечек от осадков, а значит свести к минимуму отражения горожан, — отметил глава ведомства Денис Удод.
В Жилищном комитете напомнили, что при работе на мягких крышах специалисты делают выравнивающую стяжку, грунтовку, укладку нижнего и верхнего слоев покрытия, а также усиливают примыкания к парапетам и воронкам водостока. При восстановлении жестких кровель меняют листовой или штучный материал, ремонтируют обрешетки и стропильную систему, приводят в порядок снегозадержатели и водосточные элементы. Но главное нововведение затронет именно мягкие, на которых применят защитный слой. Его монтаж выполнят сразу после демонтажа старого, то есть перед заливкой новой стяжки.