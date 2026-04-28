Белстат назвал топ-5 сфер с самой высокой средней зарплатой в Беларуси

Белстат назвал топ-5 сфер с самой высокой номинальной начисленной средней зарплатой в марте 2026 года в Беларуси. Подробности опубликованы на сайте Национального статистического комитета.
Самая высокая средняя заработная плата у сотрудников сферы, связанной с информацией и связью. В первый весенний месяц она составила 6957,4 рубля. На втором месте находится финансовая и страховая деятельность — 5015,5 рубля. Тройку замыкает сфера строительства. Средняя зарплата сотрудников составила 3646,1 рубля.
На четвертом месте находится профессиональная, научная и техническая деятельность. В марте средняя заработная плата сотрудников данной сферы составила 3539 рублей. А на пятом месте — промышленность, где заработная плата оказалась 3095,3 рубля.
