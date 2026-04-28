Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат назвал топ-5 сфер с самой высокой средней зарплатой в Беларуси

Топ-5 сфер с самой высокой средней заработной платой назвали в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белстат назвал топ-5 сфер с самой высокой номинальной начисленной средней зарплатой в марте 2026 года в Беларуси. Подробности опубликованы на сайте Национального статистического комитета.

Самая высокая средняя заработная плата у сотрудников сферы, связанной с информацией и связью. В первый весенний месяц она составила 6957,4 рубля. На втором месте находится финансовая и страховая деятельность — 5015,5 рубля. Тройку замыкает сфера строительства. Средняя зарплата сотрудников составила 3646,1 рубля.

На четвертом месте находится профессиональная, научная и техническая деятельность. В марте средняя заработная плата сотрудников данной сферы составила 3539 рублей. А на пятом месте — промышленность, где заработная плата оказалась 3095,3 рубля.

Ранее Минтруда сказало белорусам, как работа на полставки влияет на размер пенсии.

Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 мая 2026 года: вырастут пенсии и пособия, начнутся отключения горячей воды, льготный проезд для пенсионеров, новые правила для жилых домов.

А еще синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

