Мэр сообщил об улучшении ситуации с неприятным запахом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде отмечаются улучшения в ситуации с неприятным запахом, который уже длительное время беспокоит горожан. Как в ходе своего отчета об итогах работы за 2025 год сообщил мэр Юрий Шалабаев, на ситуацию повлияла реконструкция станции аэрации.
По словам главы города, в прошлом году был завершен первый этап реконструкции, что уже дало значительные результаты, а количество жалоб от нижегородцев на неприятный запах сократилось.
— Очень многое сделано в направлении ликвидации неприятного запаха, который мучил город десятилетиями. Результат уже есть, об этом можно заявить, — подчеркнул мэр.
В ходе первого этапа была обновлена почти половина всех сооружений станции. Однако полностью проблема не закрыта: предстоит второй этап реконструкции, в котором борьба с возможными источниками запаха также останется одним из приоритетов.
В рамках отчёта Юрий Шалабаев затронул и другие масштабные проекты в коммунальной сфере. В 2025 году в городе заменили 145 км инженерных сетей (преимущественно теплоснабжения), а всего с 2020 года отремонтировали и обновили 1 000 км трубопроводов. Количество технологических нарушений на сетях по сравнению с предыдущим годом снизилось на 22%.