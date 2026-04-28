Нижегородские аграрии смогут получить гранты до 30 млн рублей

Поддержка охватит как начинающих фермеров, так и крупные проекты.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области начался прием заявок на участие в двух грантовых конкурсах для предприятий агропромышленного комплекса. С их помощью фермеры и сельхозпроизводители смогут открыть или расширить свое дело, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как пояснили в региональном Минсельхозе, поддержка рассчитана на разные категории участников — от начинающих фермеров до действующих предприятий. Первый конкурс ориентирован на небольшие хозяйства, второй — «Агропрогресс» — предназначен для более масштабных проектов.

Размер грантов варьируется от 3 до 30 миллионов рублей и зависит от собственных вложений заявителя. Средства можно направить на покупку земли, строительство и ремонт производственных помещений, подключение к инженерным сетям, а также приобретение техники и оборудования. Претендовать на поддержку могут фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и даже граждане, только планирующие создать КФХ.

По программе «Агропрогресс» финансирование предоставляется сельхозпроизводителям из реестра малого и среднего бизнеса. В этом случае грант покрывает до 25% стоимости проекта и может быть использован, в том числе, на модернизацию производств и покупку племенного поголовья.

Заявки принимаются до 12 мая. Документы необходимо подать в муниципальные органы управления сельским хозяйством по месту ведения деятельности.