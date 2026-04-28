Нижегородские аграрии смогут получить гранты до 30 млн рублей

Размер грантов варьируется от 3 до 30 миллионов рублей и зависит от собственных вложений заявителя. Средства можно направить на покупку земли, строительство и ремонт производственных помещений, подключение к инженерным сетям, а также приобретение техники и оборудования. Претендовать на поддержку могут фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и даже граждане, только планирующие создать КФХ.