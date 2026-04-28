Завершается прием заявок на Премию Столля в Воронеже

29 апреля станет последним днем приема документов на соискание Премии имени Вильгельма Столля — одного из ключевых деловых событий Воронежской области. Как сообщили «РГ» в оргкомитете, на текущий момент поступило более 70 заявок от предпринимателей Центрального Черноземья.
Наибольший интерес вызвала номинация «Бизнес, проверенный временем» — на нее приходится 40% заявок. Еще по 19% получили категории «Успешный молодежный бизнес» и «Креатив в квадрате». Номинация за реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства собрала 15% заявок, новая категория 2026 года «Экорешения и развитие бизнеса» — 7%.
Очная защита проектов пройдет 20 мая в Общественной палате Воронежской области. Финалисты представят жюри свои инициативы, конкурентные преимущества, рыночные перспективы и вклад в развитие региона. Победителя спецноминации народного признания «Креатив в квадрате» определят по итогам открытого голосования на сайте премии.
Итоги подведут 27 мая на площадке «Воронеж Марриотт Отеля» в рамках двухдневного Форума Столля. В 2026 году он пройдет под девизом «Сильный бизнес — в сильном регионе». Организаторы анонсируют практические сессии, выступления топ-спикеров, разбор кейсов и встречи с бизнес-сообществом.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». Мероприятие реализуется в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство». Форум проходит при информационной поддержке «РГ-Медиа» в лице воронежского филиала «Российской газеты».