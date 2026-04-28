Чехия расширяет бизнес-присутствие в Казахстане

Мероприятие собрало представителей деловых кругов двух стран. Основное внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, инвестициям, промышленной кооперации и запуску новых совместных проектов.
Какие сферы обсудили.
Участники форума рассмотрели перспективы взаимодействия в ряде направлений:
- машиностроение
- транспорт
- энергетика
- IT
- авиационная промышленность
- инвестиции
- промышленная кооперация.
Такой широкий спектр тем показывает растущий интерес бизнеса к двустороннему партнерству.
Что заявил Олжас Бектенов.
Глава правительства Казахстана подчеркнул важность прямого диалога с инвесторами и компаниями.
«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан реализует проактивную инвестиционную политику и остается открытым для долгосрочных инвесторов. Выстраивание доверительного диалога с бизнесом является важной частью этой работы. Рад видеть сегодня широкое представительство казахстанских и чешских компаний. Используя сильные стороны друг друга и рассматривая новые направления сотрудничества, мы можем создать взаимовыгодное партнерство».
Что сказал Андрей Бабиш.
Премьер-министр Чехии отметил стратегическое значение сотрудничества с Казахстаном.
«Казахстан — это не только мост между континентами, но и глобальный хаб для инноваций и стратегических инвестиций. Наши взаимоотношения построены на прочном фундаменте взаимного уважения и проверенном опыте успешных проектов. Интерес к Казахстану для нас — долгосрочный стратегический приоритет».
Какие условия Казахстан предлагает инвесторам.
В рамках инвестиционной политики Казахстан усиливает поддержку бизнеса.
Среди принятых мер:
- холдинг «Байтерек» преобразован в национальный инвестиционный холдинг
- расширяется присутствие Kazakh Invest на приоритетных рынках
- планируется создание Kazakhstan Investment House
- создан Комитет по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре
- для крупных инвесторов доступны соглашения со стабильностью законодательства до 25 лет.
Что показывают цифры.
По итогам прошлого года объем прямых иностранных инвестиций вырос на 14,4% и достиг $20,5 млрд.
По данным ЭСКАТО:
- $19 млрд вложено в новые greenfield-проекты в Казахстане
- это 89% всех межрегиональных инвестиций Центральной Азии.
Эти показатели подтверждают высокий интерес международного капитала к экономике страны.
Какие проекты уже запущены.
На форуме озвучили конкретные примеры сотрудничества бизнеса двух стран.
Среди них:
- Škoda Auto реализует проект по сборке автомобилей на $8,2 млн
- компания BBS до конца года планирует выпуск теплообменного оборудования на $9 млн
- ČEZ сотрудничает с «Казатомпромом» по долгосрочным поставкам урана.
Итоги форума.
По итогам мероприятия подписано шесть меморандумов о сотрудничестве между компаниями Казахстана и Чехии.
Документы предусматривают создание совместных предприятий в сферах:
- энергетики
- транспорта
- машиностроения
- страхования
- других отраслей.
Какой эффект ожидается.
Бизнес-форум стал сигналом о переходе сотрудничества Казахстана и Чехии от переговоров к практическим проектам.
Для Казахстана это новые инвестиции, технологии и рабочие места. Для Чехии — доступ к рынкам Центральной Азии и расширение промышленного присутствия в регионе.