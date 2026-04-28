Чехия расширяет бизнес-присутствие в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш приняли участие в совместном бизнес-форуме «Казахстан — Чехия» в Астане, передает DKNews.kz.

Мероприятие собрало представителей деловых кругов двух стран. Основное внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, инвестициям, промышленной кооперации и запуску новых совместных проектов.

Какие сферы обсудили.

Участники форума рассмотрели перспективы взаимодействия в ряде направлений:

  • машиностроение
  • транспорт
  • энергетика
  • IT
  • авиационная промышленность
  • инвестиции
  • промышленная кооперация.

Такой широкий спектр тем показывает растущий интерес бизнеса к двустороннему партнерству.

Что заявил Олжас Бектенов.

Глава правительства Казахстана подчеркнул важность прямого диалога с инвесторами и компаниями.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан реализует проактивную инвестиционную политику и остается открытым для долгосрочных инвесторов. Выстраивание доверительного диалога с бизнесом является важной частью этой работы. Рад видеть сегодня широкое представительство казахстанских и чешских компаний. Используя сильные стороны друг друга и рассматривая новые направления сотрудничества, мы можем создать взаимовыгодное партнерство».

Что сказал Андрей Бабиш.

Премьер-министр Чехии отметил стратегическое значение сотрудничества с Казахстаном.

«Казахстан — это не только мост между континентами, но и глобальный хаб для инноваций и стратегических инвестиций. Наши взаимоотношения построены на прочном фундаменте взаимного уважения и проверенном опыте успешных проектов. Интерес к Казахстану для нас — долгосрочный стратегический приоритет».

Какие условия Казахстан предлагает инвесторам.

В рамках инвестиционной политики Казахстан усиливает поддержку бизнеса.

Среди принятых мер:

  • холдинг «Байтерек» преобразован в национальный инвестиционный холдинг
  • расширяется присутствие Kazakh Invest на приоритетных рынках
  • планируется создание Kazakhstan Investment House
  • создан Комитет по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре
  • для крупных инвесторов доступны соглашения со стабильностью законодательства до 25 лет.

Что показывают цифры.

По итогам прошлого года объем прямых иностранных инвестиций вырос на 14,4% и достиг $20,5 млрд.

По данным ЭСКАТО:

  • $19 млрд вложено в новые greenfield-проекты в Казахстане
  • это 89% всех межрегиональных инвестиций Центральной Азии.

Эти показатели подтверждают высокий интерес международного капитала к экономике страны.

Какие проекты уже запущены.

На форуме озвучили конкретные примеры сотрудничества бизнеса двух стран.

Среди них:

  • Škoda Auto реализует проект по сборке автомобилей на $8,2 млн
  • компания BBS до конца года планирует выпуск теплообменного оборудования на $9 млн
  • ČEZ сотрудничает с «Казатомпромом» по долгосрочным поставкам урана.

Итоги форума.

По итогам мероприятия подписано шесть меморандумов о сотрудничестве между компаниями Казахстана и Чехии.

Документы предусматривают создание совместных предприятий в сферах:

  • энергетики
  • транспорта
  • машиностроения
  • страхования
  • других отраслей.

Какой эффект ожидается.

Бизнес-форум стал сигналом о переходе сотрудничества Казахстана и Чехии от переговоров к практическим проектам.

Для Казахстана это новые инвестиции, технологии и рабочие места. Для Чехии — доступ к рынкам Центральной Азии и расширение промышленного присутствия в регионе.