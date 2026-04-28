Автомобиль Романа Абрамовича выставили на продажу в Нижнем Новгороде

Внедорожник Cadillac Escalade 2024 года выпуска с пробегом 28 тысяч километров оценили в 16,6 млн рублей.

В Нижнем Новгороде на популярной площадке частных объявлений появилось предложение о продаже премиального внедорожника Cadillac Escalade. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса объявлений по Поволжью. Главной особенностью лота является его история: в описании указано, что ранее автомобиль принадлежал известному миллиардеру Роману Абрамовичу.

Выставленный на продажу экземпляр представлен в топовой версии Sport Platinum с мощным бензиновым двигателем и максимальным уровнем оснащения. За автомобиль 2024 года выпуска с пробегом 28 000 км продавец запрашивает 16 666 000 рублей. Внедорожник отличается роскошной отделкой салона и наличием современных мультимедийных систем.

Ранее сообщалось, что транспортный комитет ЗСНО поддержал перекраску такси в оранжевый.

