Почти на 5% подешевели похороны в Нижегородской области

В Нижегородской области за последний год снизилась стоимость похорон — почти на 5%. Это единственный регион Приволжского федерального округа, где ритуальные услуги подешевели, тогда как в среднем по ПФО цены, наоборот, выросли сразу на 18%. Средняя стоимость погребения в регионе сейчас составляет около 49 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Похоронный траст» со ссылкой на Росстат.
В целом по Поволжью похороны обходятся дороже — в среднем почти в 55 тысяч рублей. Самые доступные услуги зафиксированы в Мордовии (24,4 тысячи рублей) и Пензенской области (около 37,9 тысячи). А вот самый высокий ценник — в Татарстане, где похороны стоят более 100 тысяч рублей.
В Нижнем Новгороде часть расходов можно компенсировать. Например, на погребение безработных и неработающих пенсионеров в 2025 году выплачивают более 9 тысяч рублей. Для ветеранов и участников боевых действий компенсация достигает 48 тысяч рублей, отдельно предусмотрены выплаты на установку памятника. Аналогичная сумма полагается и в случае смерти военнослужащих.
Муниципальное предприятие «КРУН Ритуал» предлагает несколько вариантов похорон — от базового комплекта за 8,6 тысячи рублей до расширенных пакетов с дополнительными услугами. Власти подчеркивают: даже минимальные тарифы позволяют провести церемонию достойно, а часть затрат может покрываться за счет государственных выплат.