Почти на 5% подешевели похороны в Нижегородской области

В Нижегородской области за последний год снизилась стоимость похорон — почти на 5%. Это единственный регион Приволжского федерального округа, где ритуальные услуги подешевели, тогда как в среднем по ПФО цены, наоборот, выросли сразу на 18%. Средняя стоимость погребения в регионе сейчас составляет около 49 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Похоронный траст» со ссылкой на Росстат.