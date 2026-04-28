Всемирный банк оценил рост цен на энергоносители в 2026 году

Мировые цены на энергоносители в 2026 году вырастут на 24% до максимумов с 2022 года из-за войны США и Израиля против Ирана и последовавшей блокады Ормузского пролива. Такой прогноз содержится в докладе Всемирного банка «Перспективы развития ситуации на сырьевых рынках».
Как отмечается в документе, атаки на энергетическую инфраструктуру и ограничение судоходства в Ормузском проливе вызвали крупнейший в истории нефтяной кризис. В результате поставки сырья сократились примерно на 10 млн барр. в сутки.
Эксперты ВБ ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в 2026 году составит $86 за барр. против $69 за барр. в 2025 году. Прогноз основан на предположении, что наиболее острые перебои в поставках завершатся в мае, а поставки через Ормузский пролив постепенно вернутся к довоенным уровням к концу 2026 года.
Индекс цен на энергоносители, как ожидается, вырастет на 24% в годовом выражении. Общий рост цен на сырьевые товары составит 16%, что будет способствовать разгону инфляции и замедлению экономического роста во всем мире. В середине апреля цены на нефть Brent более чем на 50% превышали уровень начала года.
В случае новых ударов по нефтегазовой инфраструктуре и более медленного восстановления экспорта энергоносителей средняя цена Brent в 2026 году может достичь $115 за барр., пишут аналитики. При неблагоприятном сценарии инфляция в развивающихся странах в этом году может составить 5,8%, что является максимумом с 2022 года.
Цены на цветные металлы, включая алюминий, медь и олово, как ожидается, достигнут исторических максимумов, в том числе за счет возросшего спроса со стороны центров обработки данных и производителей электромобилей. Стоимость драгоценных металлов в среднем повысится на 42% в 2026 году из-за повышенного спроса на активы «тихой гавани» в условиях геополитической неопределенности.
«Война наносит удары по мировой экономике волнами: сначала растут цены на энергоносители, затем на продукты питания, после чего происходит ускорение инфляции, которое подталкивает центральные банки к повышению процентных ставок, что делает заимствования более дорогими», — приводит доклад слова главного экономиста Всемирного банка Индермита Гилла.
Всемирный банк прогнозирует, что в развивающихся странах средний темп инфляции в 2026 году составит 5,1%, что на 1 п.п. превышает январский прогноз. Прогноз роста экономик в этой группе стран понижен на 0,4 п.п. — до 3,6%.
«Больше всего пострадают беднейшие слои населения, которые тратят самую большую долю своего дохода на продукты питания и топливо, а также развивающиеся страны, уже испытывающие трудности из-за высокой долговой нагрузки», — отметил Гилл.
Международный валютный фонд (МВФ) в докладе о перспективах развития мировой экономики предсказывал, что цены на нефть и газ вырастут в 2026—2027 годах на 100% и 200% соответственно, если американо-израильская операция против Ирана затянется. При самом неблагоприятном сценарии средняя цена барреля нефти составит около $110 в 2026 году и примерно $125 в 2027-м, при менее неблагоприятном — около $100 в 2026 году и примерно $75 в 2027-м.
