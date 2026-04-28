Всемирный банк оценил рост цен на энергоносители в 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) в докладе о перспективах развития мировой экономики предсказывал, что цены на нефть и газ вырастут в 2026—2027 годах на 100% и 200% соответственно, если американо-израильская операция против Ирана затянется. При самом неблагоприятном сценарии средняя цена барреля нефти составит около $110 в 2026 году и примерно $125 в 2027-м, при менее неблагоприятном — около $100 в 2026 году и примерно $75 в 2027-м.