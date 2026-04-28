В Пермском крае уровень легальности таксопарков достиг 97%

Налоговые органы региона подвели промежуточные итоги по выявлению нелегальных такстистов и обелению рынка перевозок легковым такси. По состоянию на март 2026 года уровень легальности таксопарков в Прикамье составил 97%.
На территории пермского края зарегистрировано 138 таксопарков, легализовано 1 714 таксистов. Таксопарки трудоустроили 51 водителя, еще 1 663 человека являются индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Принятые меры по легализации таксопарков обеспечили дополнительные налоговые поступления в бюджет региона на сумму свыше 1 млн руб.
В Прикамье большинство самозанятых работают в строительной сфере, что составляет 2,4% от их общей численности. Еще 2% приходятся на водителей автотранспорта, 1,9% — представителей ИТ-сферы.
В краевом УФНС напомнили, что начиная с 2024 года более 3 тыс. человек не были официально устроены в таксопарки, либо не оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Они оказывали услуги пассажирских перевозок и не платили налоги с доходов.