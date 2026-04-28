Экономист Мосягин: в течение трех лет нефть подешевеет из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило государственное информационное агентство страны. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что это снизит дисциплину в альянсе и повысит колебания цен. При этом нефть Brent продолжит стоить более $100 в ближайшее время, но в перспективе двух-трех лет может произойти снижение котировок.
ОПЕК была создана для координации нефтяной политики государств-экспортеров и поддержания стабильности на мировом рынке нефти. ОАЭ считались одним из ключевых участников объединения, поскольку страна входит в число крупных поставщиков нефти. При этом еще год назад министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявлял, что альянс играет важную роль в обеспечении стабильности глобального нефтяного рынка.
Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ — это знаковое событие, которое может усилить колебания цен на нефть и ослабить дисциплину внутри альянса, однако прямых и мгновенных рисков для России это решение пока не несет, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и финансовые аналитики.
По словам экспертов, выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ является не столько экономическим шагом или политическим демаршем, сколько ~началом серьезной структурной перестройки всего механизма регулирования нефтяного рынка~. Эмираты давно сигнализировали о недовольстве жесткими квотами, сковывающими их потенциал по наращиванию добычи до 5 млн баррелей в сутки, напомнили экономисты. Взвешенное заявление о выходе, с акцентом на «постепенное и ответственное» увеличение добычи, говорит о продуманной долгосрочной стратегии, а не о сиюминутной реакции, констатировали эксперты.
«Главный удар от этого решения придется по самой ОПЕК+ и ее неформальному лидеру — Саудовской Аравии. Выход одного из заметных участников альянса снижает единство организации и может подорвать доверие к механизму коллективного ограничения добычи. При этом влияние ОПЕК+ на нефтяной рынок не исчезнет полностью. Оставшиеся участники альянса по-прежнему обладают значительными резервными мощностями и смогут воздействовать на баланс спроса и предложения. Однако риск “эффекта домино” сохраняется: если другие страны увидят, что самостоятельная политика ОАЭ приносит экономические выгоды, они также могут начать добиваться более свободных квот», — отметил помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.
Выход Эмиратов из ОПЕК усилит неопределенность на нефтяном рынке, уверена гендиректор и управляющий партнер SKY Consulting Group, эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра. По ее словам, после такого шага страна больше не будет связана ограничениями по объемам добычи, поставкам и ценовой политике.
«Что это означает? Во-первых, большую волатильность цен на нефть на мировом рынке. Во-вторых, большую конкуренцию с Саудовской Аравией. У ОАЭ с Саудовской Аравией отношения и так не всегда были гладкими, хотя кажется, что они дружат. На самом деле у них всегда была конкуренция, и достаточно сильная. Сейчас эта конкуренция усилится, потому что Эмираты не будут связаны ограничениями на объем добычи, который устанавливает ОПЕК», — отметила Танцюра.
По ее словам, ОАЭ оказались среди наиболее уязвимых стран Персидского залива на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива, поскольку значительная часть их экономики зависит от туризма, инвестиций и привлечения бизнеса.
«Сейчас им нужно латать “дырки” в бюджете, останавливать падение экономики. И они это делают самым проверенным способом, используя свои нефтяные запасы. Поэтому они выходят из ОПЕК. Это дестабилизирующий фактор. Они развязывают себе руки. Теперь страны могут напрямую договариваться с Эмиратами по вопросу поставок нефти, невзирая на мнение ОПЕК, те цены, которые ОПЕК прогнозирует, и тот уровень добычи, который устанавливает организация», — пояснила Танцюра.
Мосягин считает, что США, Китай и Индия будут реагировать на решение ОАЭ прагматично: для крупных потребителей энергоресурсов это может стать возможностью диверсифицировать поставки и получить более дешевую нефть. Одновременно этот шаг усиливает самостоятельную роль Абу-Даби в Персидском заливе и показывает, что ОАЭ готовы проводить более независимую от Эр-Рияда политику, считает экономист.
По прогнозу эксперта, ~ОПЕК не прекратит существование, но станет менее управляемым форматом.~ Наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы — не ценовая война, а период повышенной волатильности и «мягкой адаптации», после которого участникам альянса придется снова договариваться о правилах квотирования, уверен Мосягин. По его мнению, главной целью станет выработка нового, более справедливого, по мнению многих, механизма квотирования, чтобы если не вернуть ОАЭ к полной координации, то хотя бы согласовать принципы ответственного наращивания добычи, не обрушивающего рынок.
«ОАЭ не только физически выводит значительные объемы мощностей из-под дисциплины квот, но и подрывает моральный авторитет организации. Возникает риск “эффекта безбилетника”: ОАЭ могут наращивать добычу, пользуясь ценой, которую поддерживают другие, или, наоборот, создавать избыток предложения, обрушивающий котировки. Механизм ОПЕК+ основан на единстве, и потеря любого крупного игрока делает его менее эффективным», — уточнил аналитик СберИнвестиций Федор Чижов.
Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает, что дисциплина в альянсе падает, и реальная координация переходит в двусторонний формат между Саудовской Аравией и Россией — с куда меньшим рычагом влияния на рынок, чем прежде.
Что это значит для России.
По мнению экономистов, сейчас преждевременно говорить о прямых рисках для России от решения ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+.
«Объем добычи ОАЭ составляет около 3,5 млн баррелей в сутки, что примерно равно 10% от всей добычи ОПЕК. При этом пока неясно, какой реальный резерв для увеличения добычи имеют сами ОАЭ. Наибольший резерв остается у Саудовской Аравии — порядка 4−5 млн баррелей в сутки в дополнение к текущей добыче около 9,3 млн баррелей в сутки», — пояснил «Газете.Ru» портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.
Он отметил, что сам по себе ~выход ОАЭ из ОПЕК+ прямых рисков для России не несет и в моменте ничем не грозит~. Пока сохраняется конфликт, а Ормузский пролив закрыт, решение Эмиратов вряд ли окажет заметное влияние на рынок, считает Скрябин.
«Давление на цены может возникнуть только в более широком сценарии — если после завершения конфликта страны Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия, начнут восстанавливать потерянную долю нефтяного рынка, а дисциплина внутри ОПЕК+ будет дальше ослабевать. Но сейчас говорить об этом и делать прогнозы преждевременно», — заключил Скрябин.
По мнению Мосягина, для России ситуация создает сложную дилемму: с одной стороны, Москве как одному из ключевых участников ОПЕК+ станет труднее договариваться о коллективных ограничениях добычи, а с другой стороны, в краткосрочной перспективе высокие цены на нефть могут поддержать российский бюджет.
Экономист отметил, что сейчас нефтяные котировки поддерживаются геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и перебоями с поставками. Однако в среднесрочной перспективе риски для России усилятся, если геополитическая премия в ценах снизится, а дополнительная нефть со стороны ОАЭ и других производителей начнет давить на рынок.
«Именно этот сценарий — снижение цен — будет главной угрозой для курса рубля. Как показывает анализ, рост предложения со стороны ОПЕК+ ведет к снижению стоимости барреля, а это, в свою очередь, оказывает давление на российскую валюту», — сказал Мосягин.
Пока Ормузский пролив закрыт, освобожденные от квот эмиратские баррели физически не могут попасть на рынок, но ~как только судоходство восстановится, ОАЭ смогут быстро нарастить экспорт, не будучи связаны никакими соглашениями~, предупредил Астафьев.
«Сценарий, при котором это совпадет с ослаблением спроса или с решением Саудовской Аравии защищать долю рынка через объемы, а не цены, — для российского бюджета наиболее болезненный: нефтяные доходы бюджета напрямую зависят от котировок, а запас прочности при ценах ниже $70−75 за баррель становится минимальным», — констатировал Астафьев.
Для обычных потребителей последствия выхода ОАЭ из ОПЕК+ будут неоднозначными и проявятся не сразу, уверены экономисты. По словам Мосягина, сейчас на фоне нефтяного шока уже наблюдается рост цен на авиатопливо, что может отражаться на стоимости авиабилетов и числе рейсов. В более длительной перспективе, если рынок успокоится, а добыча ОАЭ вырастет, это может привести к стабилизации и некоторому снижению стоимости топлива, добавил эксперт.
Что будет с нефтью, бензином и рублем.
В настоящее время мировая цена на нефть держится на очень высоком уровне из-за кризиса на Ближнем Востоке. Пока новость о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ вызвала незначительное снижение цены нефти (около 1−1,5%). По данным Investing.com, 28 апреля к 17:48 мск баррель нефти Brent стоил $104,33.
«Доля ОАЭ в ОПЕК в мартовской добыче составила около 6%. Появление такого независимого игрока, скорее всего, неспособно кардинально изменить ситуацию с предложением нефти на мировом рынке. Но рынок ищет сигналы к снижению нефтяных цен, выход ОАЭ из ОПЕК создает мощный прецедент. В результате, в перспективе можно ждать падение мировых цен на нефть на 5−10%. Это может косвенно повлиять на рубль, дополнительно стимулировать его к переходу на траекторию плавного укрепления до коридора 78−82 рубля за доллар на горизонте трех-пяти месяцев», — спрогнозировал кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
При этом Мосягин допустил, что ~нефть Brent останется выше $100 из-за геополитики~, но на горизонте двух-трех лет рост добычи ОАЭ заложит основу для снижения котировок. Рубль на этом фоне может краткосрочно укрепиться до 75 рублей, однако к концу 2026 года можно ожидать ослабление в диапазон 83−89 рублей, допустил экономист.
«На цены бензина в России решение ОАЭ практически не повлияет — внутренний рынок живет по своим правилам, где решают акцизы, демпфер и курс. В 2026 году топливо продолжит дорожать опережающими инфляцию темпами на 5−8%, литр АИ-95 к декабрю может стоить 71−73 рубля», — заключил Мосягин.