Вучич заявил, что Сербия намерена вскоре продать NIS

Источник: РБК

У Сербии остается менее месяца, чтобы завершить соглашение о продаже российского пакета в сербском нефтеперерабатывающем заводе Naftna industrija Srbije (NIS). Об этом заявил президент Александр Вучич, передает Blic.

NIS с января 2025 года находится под американскими санкциями, Вашингтон ввел их, требуя полностью исключить российское участие в компании. В апреле 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило действие лицензии на операционную деятельность NIS до 16 июня, сообщало RTS.

По словам Вучича, Сербия сталкивается с серьезными трудностями из-за роста цен на топливо и санкционных рисков — санкции пока отложены, но могут вступить в силу. «Можете представить наши проблемы: санкции продолжаются, просто их применение отложено еще примерно на месяц — до момента, когда должно быть окончательно заключено соглашение по NIS», — сказал Вучич.

Президент связал подорожание нефти с заявлениями международных игроков, включая США и Иран, и заявил, что у страны «большая проблема». Он заявил, что Сербия уже сократила акцизные доходы на 25%, чтобы сдержать рост цен на топливо.

Доля российских собственников в NIS составляет 56,15%. В конце марта венгерская группа MOL получила одобрение OFAC Минфина США на продолжение переговоров о покупке 56,15% акций сербского нефтеперерабатывающего завода NIS у «Газпром нефти», их срок продлен до 22 мая.

Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
