Вучич заявил, что Сербия намерена вскоре продать NIS

У Сербии остается менее месяца, чтобы завершить соглашение о продаже российского пакета в сербском нефтеперерабатывающем заводе Naftna industrija Srbije (NIS). Об этом заявил президент Александр Вучич, передает Blic.
NIS с января 2025 года находится под американскими санкциями, Вашингтон ввел их, требуя полностью исключить российское участие в компании. В апреле 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило действие лицензии на операционную деятельность NIS до 16 июня, сообщало RTS.
По словам Вучича, Сербия сталкивается с серьезными трудностями из-за роста цен на топливо и санкционных рисков — санкции пока отложены, но могут вступить в силу. «Можете представить наши проблемы: санкции продолжаются, просто их применение отложено еще примерно на месяц — до момента, когда должно быть окончательно заключено соглашение по NIS», — сказал Вучич.
Доля российских собственников в NIS составляет 56,15%. В конце марта венгерская группа MOL получила одобрение OFAC Минфина США на продолжение переговоров о покупке 56,15% акций сербского нефтеперерабатывающего завода NIS у «Газпром нефти», их срок продлен до 22 мая.
