Минфин прорабатывает изменения условий семейной ипотеки по числу детей

Минфин России прорабатывает изменения условий семейной ипотеки с учетом количества детей в семье. Об этом сообщили в самом ведомстве.
Как уточняется, рассматривается механизм, при котором ставка по ипотеке будет снижаться при рождении последующих детей. Такой подход должен стать дополнительной мерой поддержки семей и стимулировать рост рождаемости.
«В частности, о подготовке предложений по модификации условий “Семейной ипотеки” в зависимости от количества детей, а также создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей», — говорится в сообщении министерства.
В Минфине подчеркнули, что такие инструменты должны стать дополнительным демографическим стимулом и сделать программу более гибкой для многодетных семей. При этом пока конкретные параметры изменений не раскрываются. Не уточняется и то, насколько именно может снижаться ставка при появлении второго, третьего или последующих детей.
Ранее сообщалось, что Минфин также готовит законопроекты о налогообложении цифровых финансовых активов и криптовалют. По словам Алексея Яковлева, документы уже прошли рассмотрение в правительстве. На следующей неделе они будут внесены в Госдуму.