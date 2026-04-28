Минфин Украины рассказал, когда Киев получит €90 млрд от ЕС

Министерство финансов Украины обнародовало график поступления средств в рамках кредита Европейского союза на €90 млрд. Первые транши ожидаются уже в мае-июне 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства агентству «Укринформ».
Согласно утвержденной структуре, в 2026 и 2027 годах Украина будет ежегодно получать по €45 млрд. В этом году предусмотрено следующее распределение:
€16,7 млрд — на социальную бюджетную поддержку;
€28,3 млрд — на оборонные нужды.
Бюджетная поддержка в 2026 году будет предоставлена в виде €8,35 млрд макрофинансовой помощи и €8,35 млрд через программу Ukraine Facility. Всего за два года около €30 млрд из €90 млрд пойдет на бюджетную поддержку, остальные €60 млрд — на военную помощь.
Финансирование будет осуществляться через совместные заимствования Евросоюза на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Украина начнет возвращать кредит только после выплаты Россией репараций за причиненный ущерб. Если репараций не будет, ЕС оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения этого долга.
Кредит Украине на €90 млрд был одобрен странами Евросоюза 22 апреля, после чего его утвердил Евросовет. Одновременно Брюссель принял 20-й пакет антироссийских санкций.
Выделение средств Киеву до этого блокировала Венгрия. Уходящий премьер-министр Виктор Орбан, потерпевший поражение на выборах, увязывал снятие вето с возобновлением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был прерван из-за атаки беспилотника на украинском участке. Лидер победившей оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также призывал Киев восстановить прокачку.
Как пишет «Европейская правда», после того как «Дружба» заработала, в ЕС запустили письменную процедуру утверждения кредита, рассчитанную на сутки. Однако Венгрия затягивала ответ.
По договоренности дедлайн продлили на несколько часов, и, по данным издания, венгерские чиновники все это время ждали, пока российская нефть физически не пересечет словацко-венгерскую границу. Только получив подтверждение, они направили в секретариат Совета ЕС письмо со словом «да», что и разблокировало кредит.
Москва последовательно выступает против военной помощи Киеву, считая, что она лишь затягивает конфликт.
