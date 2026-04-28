Google проиграл кассационный спор из-за упоминания санкций против РФ

В июле 2023 года аккаунт радио в сервисе AdSense был заблокирован, а показ рекламы отключен — поддержка Google объяснила это международными санкциями. В 2024 году ООО «Радио 44» подало иск к российскому ООО «Гугл», американской Google LLC и Google Ireland Limited об оспаривании блокировки, ссылаясь на то, что ни компания, ни ее владельцы и руководители не включены в санкционные списки. В мае 2025 года Арбитражный суд Москвы признал блокировку незаконной, однако отклонил требования о разморозке с указанием на то, что аккаунт радио функционирует, но с сентября 2024-го монетизацию с YouTube отключили для всех просмотров из РФ.