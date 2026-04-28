Баклан уничтожил треть прудовой рыбы в Ростовской области

Рыбоводческая отрасль в Ростовской области страдает от баклана, который только в прошлом году уничтожил треть рыбы в донских прудах. Об этом изданию «Город N» рассказал управляющий ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.
— Сегодня это реальная угроза прудовому рыбоводству, и не только прудовому. В прошлом году на Кубани баклан сожрал две трети прудовой рыбы. В Ростовской области — треть, — сообщил Александр Ершов.
Эксперт добавил, что наибольший вред баклан наносит поздней осенью, когда мигрирует на юг. В это время стаи кормятся именно на прудах, так как в реке Дон рыбы мало.
— У нас три тысячи га прудов, мы не можем их закрыть сеткой. Спасибо, нам разрешают его отпугивать. Сейчас изучаем вопрос, как добиться разрешения на использование квадрокоптеров для защиты прудов, — добавил Александр Ершов.
Представитель рыбоводческой отрасли подчеркнул, что вопрос требует системного решения.
