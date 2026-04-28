Эксперты оценили вероятность распада ОПЕК после выхода ОАЭ

По мнению эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, ОПЕК может прекратить существование из-за выхода ОАЭ. При открытии Ормузского пролива ОАЭ смогут наращивать добычу и экспорт, «не ограничивая себя никакими квотами», подчеркнул эксперт. «И все остальные участники скажут: а почему им можно это делать, а мы тут дальше будем ограничивать объем производства, пытаться удержать высокую цену на мировом рынке?» — предположил он и добавил, что «в итоге так по цепочке может вся организация развалиться».