Эксперты оценили вероятность распада ОПЕК после выхода ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из ОПЕК, чтобы быстрее преодолеть последствия конфликта на Ближнем Востоке, но это решение может запустить цепную реакцию переформатирования рынков и размывания союзов. Об этом Радио РБК рассказали эксперты.
Александров счел странным невозможность решить эту задачу без выхода из организации и предположил, что выход Эмиратов из ОПЕК несет в себе риски «дальнейшего размывания союзов», но не лишает подобные объединения смысла. «Имеет смысл оставаться этим организациям в том виде в котором они сейчас есть?», — задался он вопросом и предположил, что имеет, поскольку необходимо придумать другие механизмы балансирования объемов добычи нефти.
Аналогично отреагировал на решение ОАЭ глава аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. «Любые картельные договоренности, они держатся над этих негласных соглашениях со сторон в рамках картеля», — сказал он. Выход Арабских Эмиратов «ослабит ОПЕК и ОПЕК+, потому что это подрывает некую дисциплину в рамках картеля», — добавил Абелев.
По мнению эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, ОПЕК может прекратить существование из-за выхода ОАЭ. При открытии Ормузского пролива ОАЭ смогут наращивать добычу и экспорт, «не ограничивая себя никакими квотами», подчеркнул эксперт. «И все остальные участники скажут: а почему им можно это делать, а мы тут дальше будем ограничивать объем производства, пытаться удержать высокую цену на мировом рынке?» — предположил он и добавил, что «в итоге так по цепочке может вся организация развалиться».
Не исключено, что за выходом Арабских Эмиратов последуют аналогичные решения от других стран. «Такие настроения возможны, наверное, потому что в странах залива неспокойно, неспокойно в Нигерии», — отметила профессор МГИМО Юлия Зворыкина.
Помимо Нигерии, в числе таких стран — Ирак и Иран, уверена эксперт по энергетике Софья Мангилева. Важно и то, сказала она, как на это отреагируют в США, поскольку в Вашингтоне «заинтересованы в том, чтобы поддерживать высокую цену».
Власти ОАЭ объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года, поскольку они проводят пересмотр производственной политики. Арабские Эмираты считают свое решение «соответствующим соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ и развитию энергетического сектора, включая ускорение инвестиций в отечественное производство энергии, и подтверждает приверженность своей роли надежного производителя для будущего мировых энергетических рынков».
Эмират Абу-Даби вступил в организацию в 1967. После образования государства ОАЭ в 1971 году членство в ОПЕК было сохранено.
