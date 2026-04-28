Эксперты оценили вероятность распада ОПЕК после выхода ОАЭ

Эксперты считают, что выход ОАЭ из ОПЕК может привести к ослаблению или развалу организации. Она может столкнуться с выходом других стран и резкой реакцией США на решение Эмиратов.

Источник: РБК

Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из ОПЕК, чтобы быстрее преодолеть последствия конфликта на Ближнем Востоке, но это решение может запустить цепную реакцию переформатирования рынков и размывания союзов. Об этом Радио РБК рассказали эксперты.

По словам руководителя управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрия Александрова, решение ОАЭ объяснимо, поскольку «они пострадали, возможно, сильнее всех» от войны США и Ирана. Выйти из ОПЕК им пришлось, чтобы «максимально быстро восстановиться».

Александров счел странным невозможность решить эту задачу без выхода из организации и предположил, что выход Эмиратов из ОПЕК несет в себе риски «дальнейшего размывания союзов», но не лишает подобные объединения смысла. «Имеет смысл оставаться этим организациям в том виде в котором они сейчас есть?», — задался он вопросом и предположил, что имеет, поскольку необходимо придумать другие механизмы балансирования объемов добычи нефти.

Аналогично отреагировал на решение ОАЭ глава аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. «Любые картельные договоренности, они держатся над этих негласных соглашениях со сторон в рамках картеля», — сказал он. Выход Арабских Эмиратов «ослабит ОПЕК и ОПЕК+, потому что это подрывает некую дисциплину в рамках картеля», — добавил Абелев.

По мнению эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, ОПЕК может прекратить существование из-за выхода ОАЭ. При открытии Ормузского пролива ОАЭ смогут наращивать добычу и экспорт, «не ограничивая себя никакими квотами», подчеркнул эксперт. «И все остальные участники скажут: а почему им можно это делать, а мы тут дальше будем ограничивать объем производства, пытаться удержать высокую цену на мировом рынке?» — предположил он и добавил, что «в итоге так по цепочке может вся организация развалиться».

Не исключено, что за выходом Арабских Эмиратов последуют аналогичные решения от других стран. «Такие настроения возможны, наверное, потому что в странах залива неспокойно, неспокойно в Нигерии», — отметила профессор МГИМО Юлия Зворыкина.

Помимо Нигерии, в числе таких стран — Ирак и Иран, уверена эксперт по энергетике Софья Мангилева. Важно и то, сказала она, как на это отреагируют в США, поскольку в Вашингтоне «заинтересованы в том, чтобы поддерживать высокую цену».

Власти ОАЭ объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года, поскольку они проводят пересмотр производственной политики. Арабские Эмираты считают свое решение «соответствующим соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ и развитию энергетического сектора, включая ускорение инвестиций в отечественное производство энергии, и подтверждает приверженность своей роли надежного производителя для будущего мировых энергетических рынков».

Эмират Абу-Даби вступил в организацию в 1967. После образования государства ОАЭ в 1971 году членство в ОПЕК было сохранено.

