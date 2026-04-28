Власти Кубани сообщили, что в регионе не планируют строить АЭС

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в марте прошлого года обсуждался вопрос о том, что для строительства новой атомной электростанции «Южная» в ЮФО рассматриваются три площадки: одна в Краснодарском крае и две в Ростовской области. АЭС должна будет состоять из двух энергоблоков мощностью 2,4 тыс. МВт. В числе вероятной площадки для строительства АЭС рассматривался Ейский район. Планировалось, что первый энергоблок электростанции мощностью 1,2 ГВт введут в эксплуатацию в 2036 году, а к 2042 году на АЭС «Южная» появится 10 энергоблоков, что обеспечит общую мощность 12 ГВт. Проект призван заменить Новочеркасскую АЭС, которая была исключена из планов в 2024 году из-за геополитических рисков и расположения близ границы.